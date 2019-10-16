Boğazkale Belediye Meclisinden harekata destek

Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, bölgenin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DAEŞ=PKK=PYD=YPG terör örgütlerinin yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüzbinlerce Suriyeli'nin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için başlatılan Barış Pınarı Operasyonu'nu Boğazkale Belediye Meclisi olarak desteklediklerini ifade etti. Belediye Meclisi ve Boğazkale halkının Mehmetçiğin yanında olduklarını kaydeden Ocaklı, “Allah, Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan şanlı ordumuzun mensubu tüm Mehmetçiklerimizi korusun ve muzaffer eylesin. Kalbimiz ve dualarımız Mehmetçiklerimizle. Sefer bizden, zafer Allah’tan” dedi. (Haber Merkezi)