Boğazkale Belediye Başkanı Ocaklı, MHP Genel Merkezi’ni ziyaret etti

Yaptığı açıklamada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret ederek hayır duasını aldığını anlatan Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, ayrıca Belediye Başkan adaylığı süresince desteğini esirgemeyen MHP Genel Sekreteri Milletvekili İsmet Büyükataman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Milletvekili Sadir Durmaz, MHP Genel Başkan Yardımcısı Milletvekili M.Hidayet Vahapoğlu ayrıca MHP Genel Başkan Yardımcısı Milletvekili Yaşar Yıldırım ve MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya’yı MHP Genel Merkezi’nde ziyaret ettiklerini anlattı. Başkan Ocaklı, “ Boğazkalemiz de Şanlı Üç Hilal'imizi dalgalandırma şerefini bizlere verdiği için hepsine teşekkür ettik” dedi. (Haber Merkezi)