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Bir sorun daha çözülüyor

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Boğazkale İlçesi’nin Evci Köyü’nde bulunan tarımsal sulama amaçlı göletin elektrik aboneliğinin alınmadığını ve havalandırma yapılmadığını belirterek, sorunun çözülmesini talep etmişti.

Boğazkale 19.10.2020, 14:41
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Bir sorun daha çözülüyor

Söz konusu açıklamaların yerel basında yayınlanmasının ardından Çorum Valiliği tarafından inceleme yapıldı.

Olayın doğruluğunun Valilik açıklamasıyla da teyit edildiğine dikkati çeken Tahtasız, 2 yıldır yapılamayan ve takip edilmeyen işlerin yapılmaya başlanmasından mutluluk duyacaklarını dile getirdi.

Tahtasız, açıklamasında şöyle dedi:

“Evci göleti için yaptığımız basın açıklamasında “Aboneliğin biran önce alınması ve havalandırmanın yapılması gerekiyor” demiştik.

Çorum Valiliği, yaptığı açıklamada kesin kabulünün ise 22.10.2018 tarihinde yapıldığını,

Evci Göleti ve Sulaması Tesislerinin işletme, bakım ve yönetim sorumluluğunun Boğazkale Kaymakamlığına (Köylere Hizmet Götürme Birliği) devredildiğini, bu hizmetlerin halen Kaymakamlıkça yürütüldüğünü ve 30.09.2020 tarihinde elektrik aboneliğinin yapıldığının Devlet Su İşleri 54. Şube Müdürlüğünce bildirildiğini ifade etmiştir.

Ayrıca havalandırma için “yıl içerisinde ihalesi yapılacak olan ‘54. Şube Baraj Onarımları’ işi veya 2021 yılı bakım-onarım ihalesi kapsamında havalandırma sisteminin yaptırılmasının planlandığı” açıklanmıştır.

Sahada yapmış olduğumuz incelemelerde yarım kalmış yatırımlar ile sıkça karşılaşmaktayız. Tarımsal sulama amaçlı Evci göletinde dile getirmiş olduğumuz eksikliklerin giderilmesi için elektrik aboneliğin alınmış olması ve havalandırmanın da çok kısa süre içerisinde yapılacağı açıklaması 2 yıldır yapılamayan ve takip edilmeyen işlerin yapılmaya başlamasından mutluluk duyarız. Çiftçilerimize hayırlı olsun.”

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