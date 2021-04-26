Aynı aileden 3 kişi covid-19 kurbanı

Covid-19 virüsü, ülke genelinde olduğu gibi Çorum’da da büyük acılar yaşatmaya devam ediyor.

Boğazkale’nin Yazır Köyü’nden Kamile Ankıtcı (77) ve kızı Songül Ankıtcı (42) Covid-19 virüsüne yakalandı. Ankara’da Etimesgut Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan anne ve kızı, aynı gün vefat etti. Gece saatlerinde Songül Ankıtcı hayata veda ederken, sabah saatlerinde ise anne Kamile Ankıtcı’nın ölüm haberi geldi.

Anne ve kızı, Boğazkale İlçesi’nin Yazır Köyü mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze töreni, pandemi kuralları uygulanarak yapıldı.

BABA KAZIM ANKITCI DA GEÇTİĞİMİZ YIL VEFAT ETMİŞ

Kamile Ankıtcı’nın eşi Kazım Ankıtcı’nın (78) da geçtiğimiz Temmuz ayında yine koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kazım Ankıtcı’nın ardından eşi ve kızı da aynı acı kaderi paylaştı.

Yazır köylüleri art arda gelen ölüm haberleriyle sarsılırken, olay derin bir üzüntüye, derin bir yasa neden oldu.

(Haber Merkezi)