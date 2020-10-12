“6500 dönüm araziyi sulayacak gölet, ödenek yetersizliğinden yapılamıyor”

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Emirler Köyü’nü ziyaret ederek Muhtar Ferit Tanışık’tan göletin durumu ve sorunlar hakkında bilgi aldı.

İl Özel İdaresi’nin 2012 yılında Hozan Deresi üzerine tarımsal sulama amaçlı bir gölet yapmayı planladığını, daha sonra projenin DSİ 5. Bölge Müdürlüğü’ne devredildiğini, adı geçen derenin yılın 9 ayında akan, 3-4 ay kuru kalan bir dere olduğunu dile getiren Tahtasız, “Burada 24 ay boyunca su rezervi ölçülmüş. Sonra etüt yapılmış, su hat projeleri tamamlanmış. 2017 yılında sondaj dahil tüm altyapı işleri tamamlanmış. 2020 yılında tamamlanması gereken gölet, ödenek yetersizliğinden dolayı yapılamamış. Bölge halkı ve muhtarlarımız göletin bir an önce bitirilmesini ve arazilerin suyla buluşturulmasını istiyor. Gölet yapıldığında 6500 dönüm arazi suya kavuşacak. Aynı şekilde Gök Yakup Deresi üzerine yapılması planlanan göletin de bir an önce bitirilmesi gerekiyor” dedi. (Haber Merkezi)