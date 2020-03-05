2. Hattuşa Barış Günleri hazırlığı

Birincisi Haziran 2019 döneminde yapılan etkinlikler büyük ilgi görmüş, Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunan Hattuşa'nın Boğazkale ilçesinin ve Çorum ilinin tüm yönleriyle tanıtımı yapılmıştı. Müzik, sanat, spor ve kültürel etkinliklerin yanı sıra bölgenin görsel arşivinin oluşturulması için ödüllü fotoğraf yarışması da yapılmış ve gerek etkinlikler gerekse yarışmaya yoğun ilgi görmüştü.

UNESCO dünya kültür mirası listesinde bulunan Hattuşa'nın, Boğazkale ilçesinin ve Çorum ilinin tarihi, doğal güzellikleri, kültürel ve sosyal etkinlikleri, gastronomisi ve alternatif turizm alanlarının tanıtımının yapılması amacıyla Barış Günlerinin ikincisinin yapılması kararlaştırıldı.

Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman başkanlığında oluşturulan düzenleme komitesi toplantısı Boğazkale Kaymakamlığı’nda yapıldı. Toplantıya Kaymakam Ataman'ın yanı sıra Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, Çorum Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Mustafa Gözler ve diğer ilgililer katıldı.

Hattuşa Barış Günlerinin geçen yıl olduğu gibi bu sene de dolu dolu bir içerikte yapılması için çalışmaların şimdiden başladığını belirten Kaymakam Ataman, “2019 yılı içerisinde birincisini hayata geçirdiğimiz Hattuşa Barış Günlerinin ikincisini de bu sene Haziran ayı içerisinde düzenleyeceğiz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de spor faaliyetleri, sosyal ve kültürel etkinlikler, müzik faaliyetleri, sanatsal aktiviteler ile dolu dolu bir etkinlik takvimi hazırlayacağız. Ülkemizdeki UNESCO dünya kültür mirası listesinde bulunan nadir yerlerden birisi olan Hattuşa'nın, Boğazkale ilçemizin ve Çorum ilimizin tüm yönleriyle tanıtılmasını hedefliyoruz. Valiliğimiz, Kaymakamlığımız, Belediyemiz ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içerisinde kaliteli bir organizasyon oluşturmak için çalışmalarımızı ara vermeden sürdürmekteyiz. Bu kapsamda yapmış oluğumuz toplantı ile 2. Hattuşa Barış Günleri etkinliklerinin faaliyet ve etkinlik takvimini oluşturduk. Gerekli çalışmalar en kısa süre içerisinde yapılarak faaliyetlerle ilgili detaylı bilgiler tüm kamuoyuna duyurulacaktır. 2. Hattuşa Barış Günlerinin şimdiden hayırlı olmasını diliyor ve herkesi Barış Günlerine davet ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)