Yozgat Tapu Kadastro Bölge Müdüründen, Başkan Ünlü’ye ziyaret
Yozgat Tapu Kadastro Bölge Müdür Vekili İsmail Ertük ve Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Gümüş, Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü’yü makamında ziyaret etti.
Bayat 02.07.2020, 19:56
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Gerçekleştirilen ziyarette ilçe ile ilgili bilgi alışverişinde bulunularak yatırım konuları hakkında görüşmeler yapıldı.
Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, “Yozgat Tapu Kadastro Bölge Müdür Vekili İsmail Ertük ve Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Gümüş’e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.(Haber Merkezi)
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