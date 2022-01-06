Yolda bulduğu parayı Zabıta’ya teslim etti

Çorum'un Bayat ilçesinde bir vatandaş, yolda bulmuş olduğu bir miktar parayı Bayat Belediyesi Zabıta Amirliği’ne teslim etti.

Bayat İlçesi Halk Bankası personeli Faruk Buyruk bulmuş olduğu 1100 TL parayı Bayat Belediyesi Zabıta Amirliği’ne teslim etti.

Bayat Belediyesi Zabıta Amirliği’nin yaptığı çalışma sonucunda parayı düşüren vatandaşın Mehmet Şahin olduğu anlaşılarak, bulunan para Zabıta Amirliği tarafından tutanakla kişiye teslim edildi.

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, duyarlılığından ve örnek davranışından dolayı Faruk Buyruk’a teşekkür etti.

(Ömür SOYTEMİZ)