Yaşlı kadın intihar etti

Alınan bilgiye göre, ilimiz Bayat İlçesi’nde yaşanan olayda 69 yaşındaki Telli G. İsimli kadın, bilinmeyen bir nedenden dolayı kendini asarak intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği anlaşılan Telli G.’nin cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

(Haber Merkezi)

