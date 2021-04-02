Yangınzedeler yardım bekliyor

Bayat Doruseki Köyü’nde 2019 yılının Ağustos ayında çıkan yangında Akif Umulu, Nuri Umulu, Ramazan Umulu ve Ali Uygun'un evleri yanmıştı. Dünya Çorumlular Platformu Başkanı Tevfik Göktürk de 10 gün arayla çıkan ve 9 evin tamamen kullanılmaz hale geldiği yangınlardan sonra yaraların sarılması ve yangınzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için ikinci el eşya kampanyası başlattıklarını duyurmuştu.

Bayat Doruseki Köyü’nden Ramazan Umulu ÇORUM HABER’i ziyaret ederek aradan geçen iki yıla rağmen yardım alamadıklarını dile getirerek yetkililere sesini duyurmaya çalıştı.

Yangının ardından Bayat Kaymakamlığı’ndan gıda yardımı ve 4-5 yatak geldiğini dile getiren Umulu, yangının ardından babasının beyin kanaması geçirerek 2 ay yoğun bakımda yattıktan sonra hayatını kaybettiğini, 4’ü engelli 7 nüfusla yaşam savaşı verdiklerini ve halen eşinin boşandığı engelli oğlunun yanında kaldıklarını belirterek yetkililerden yardım talebinde bulundu.

Ramazan Umulu, evini yeniden yapmak için ruhsat alamadığını, işlemediği bir günahın cezasını çektiğini ve adaletsizliğe uğradığını, borçlarından dolayı engelli maaş kartının borçlu olduğu kişi tarafından rehin alındığını da savunarak devletten ve hayırseverlerden destek beklediklerini açıkladı.

Umulu, bu konuda yetkililerin kendisine 0535 726 77 79 numaralı telefondan ulaşabileceğini de kaydetti.

(Haber Merkezi)