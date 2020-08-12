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Yangının yeni görüntüleri yürek yaktı

Çorum'un Bayat ilçesinde, 5 kişinin yaşamını yitirdiği yangının ortaya çıkan yeni görüntüleri yürek yaktı.

Bayat 12.08.2020, 17:29 12.08.2020, 17:33
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Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüde, ilçe halkının ve itfaiye ekiplerinin alevlere müdahale ettiği ve bazı aile fertlerinin de sinir krizi geçirdiği görülüyor. Bu arada, hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri, yapılacak otopsi sonrası yakınlarına teslim edilecek. Yanan evin sahibi Ömer Çetin ile torunları Elif Naz ve Ela Çetin'in cenazelerinin Adli Tıp'taki işlemlerin tamamlanmasının ardından Çorum'un Bayat ilçesinde, Yusuf ve Elif İçuz kardeşlerin ise Balıkesir'de toprağa verileceği belirtildi.

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