Vali Çiftçi’den Bayat çıkarması

Ziyarette sırasında Vali Mustafa Çiftçi’ye Bayat Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu, Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, İl Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak, İl Genel Meclis Üyeleri Ahmet Tuna ve Erdoğan Köroğlu eşlik etti.



Bayat İlçesi’ndeki ziyaretlerine ilk olarak Bayat Kaymakamlığı ile başlayan Vali Mustafa Çiftçi, Kaymakam Bozkurtoğlu'ndan ilçenin durumu ile ilgili brifing aldı. Vali Çiftçi yeni görevinden dolayı Kaymakam Yunus Emre Bozkurtoğlu’nu kutlayarak başarı dileklerini de iletti.

Daha sonra Bayat Belediyesi’ni ziyarette bulunan Vali Çiftçi, burada Belediye Başkanı Ünlü ile makamında biraraya gelerek ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Çiftçi daha sonra ise protokol üyeleri ile birlikte ilçede bulunan esnafı ziyaret ederek, onlarla sohbet etti. Esnaf ile birlikte ilçede vatandaşlarla da buluşan Vali Çiftçi onlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi.

Ziyaret programı kapsamında haftalık olağan İl Daimi Encümen Toplantısı Valisi Çiftçi'nin başkanlığında gerçekleştirildi.

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada; “Sayın Valimizin ilçemize yapmış olduğu ziyaretten ve yapmış olduğu hizmetlerden dolayı ilçe halkımız adına teşekkür ederiz” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

