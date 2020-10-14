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Vali Çiftçi’den Başkan Ünlü’ye ziyaret

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Bayat Belediyesi’ni ziyaret etti. 

Bayat 14.10.2020, 16:44
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Vali Çiftçi’den Başkan Ünlü’ye ziyaret

Bayat Kaymakamı Mustafa Çelik’in de hazır bulunduğu ziyarette Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, belediye çalışmaları hakkında Vali Çiftçi’ye brifing verdi. 
Bayat Belediyesi olarak hayata geçirmeyi planladıkları projeleri hakkında bilgiler veren Başkan Ünlü, “Alt yapı ve üst çalışmalarımız aralıksız şekilde devam ediyor. Amacımız gelecek nesillere daha güzel bir Bayat bırakmak. Bu amaç doğrultusunda gece-gündüz demeden çalışıyoruz” dedi. 
Ziyaretten duyduğu mutluluğunu dile getiren Ünlü, ziyaretten dolayı Vali Çiftçi’ye teşekkür etti. 

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