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Vali Çiftçi, Bayat Dorukseki köyünde yangın hasarını inceledi

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Bayat İlçesi’nin Dorukseki Köyünde 4 evin kül olduğu yangından sonra köye giderek yerinde incelemelerde bulundu.

Vali Çiftçi, Bayat Dorukseki köyünde yangın hasarını inceledi

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Bayat İlçesi’nin Dorukseki Köyünde 4 evin kül olduğu yangından sonra köye giderek yerinde incelemelerde bulundu.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 01:08
Vali Çiftçi, Bayat Dorukseki köyünde yangın hasarını inceledi

Yetkililerden son durum hakkında bilgiler alan Vali Mustafa Çiftçi, yangınzedeleri teselli ederek gereken yardım ve desteğin sağlanacağını ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde Bayat İlçesine bağlı Dorukseki Köyü’nde meydana gelen yangında 4 ev kullanılamaz hale gelmişti. Köydeki bir samanlıkta bulunan balyaların alev alması sonucu başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere yayılmıştı.

Yangında Bayat Belediyesi’nin yanı sıra Çorum, İskilip ve Uğurludağ’dan gelen itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği yangında İl Özel İdaresi’ne bağlı iş makineleri de görev almıştı. Kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonucunda 4 ev kül olurken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Bayat Dorukseki Köyü’nde inceleme yaparak vatandaşla görüşen Çiftçi, hem geçmiş olsun dileklerini ileterek yaraların bir an önce sarılması için gereken çalışmaların yapılacağını söyledi. Devletin imkanlarını seferber edeceklerini belirten Vali Mustafa Çiftçi, yangında evleri zarar gören aileleri de teselli etmeyi ihmal etmedi.

Vali Çiftçi’ye ziyaret ve incelemeleri sırasında Bayat Kaymakamı Oğuzhan Ocak ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Elvan Kaya ile diğer yetkililer de eşlik etti.

(Volkan SINAYUÇ)

Son Güncelleme: 24.08.2019 01:16
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