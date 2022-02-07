Ünlü karla mücadele çalışmalarına katıldı

Ekiplerin yoğun şekilde sürdürdüğü karla mücadele çalışma alanlarında vatandaşlarla da biraraya gelen Bayat Belediye Başkanı Ünlü, onların taleplerini dinledi.

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü inceleme sonrasında yaptığı açıklamada; “İlçeye kar düştüğü ilk andan itibaren hemşerilerimizin mağdur olmaması amacıyla gece gündüz demeden büyük bir gayret ve özveriyle çalışmalarını sürdüren mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Belediye ekiplerimiz gece ve gündüz olmak üzere 24 saat kesintisiz olarak görev yapıyor” görüşüne yer verdi.

(Ömür SOYTEMİZ)

