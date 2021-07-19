Ünlü: “Bayram sevincini kucaklaşarak yaşayalım”

Kurban Bayramı’nın başta ülkemize olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini dileyen Bayat Belediye Başkanı Ünlü: “Rabbimize bizleri Yardımlaşma, dayanışma ve şefkat duygularının zirveye ulaştığı bir mübarek Kurban Bayramı’na daha kavuşturduğu için hamt ediyoruz. Allah’a teslimiyetin en güzel örneklerinden biridir Hz. İsmail’in kurban edilecek olması. Bu teslimiyet karşısında Allah onlara katından Cebrail (as) ile bir kurban gönderdi. O günden kıyamete kadar, kurban ibadeti ile bu büyük itaat ve teslimiyet eylemi yad edilecek” dedi.

Dargınlıkların, kırgınlıkların unutulduğu ve ferdi sevinçlerin müşterek mutluluklara dönüştüğü bu müstesna bayram günlerinin daha çok kucaklaşmak ve kaynaşmak için önemli birer fırsat olduğunu hatırlatan Ekrem Ünlü, bu anlamda bütün kırgınlık ve dargınlıkları unutarak kardeşçe kucaklaşmamız ve bayram sevincini hep beraber yaşamamız gerektiğini de dile getirdi.

Bayat Belediye Başkanı Ünlü yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi: “Kalplerimizin birlikte attığı bir bayramı daha maalesef Covid-19 salgınının halen devam etmesi nedeniyle maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Özellikle yoğun aşılama seferberliği kapsamında kaydedilen başarı nedeniyle, kucaklaşarak ve birbirimize sımsıkı sarılarak hep birlikte kutlayacağımız bayramları inşallah çok yakında yeniden yaşayacağız.

Kurban Bayramı ziyaretleri ve tatil amacıyla yollara çıkan tüm vatandaşlarımızdan, emniyet kemerlerini takmalarını, trafik kurallarına titizlikle riayet etmelerini istiyorum. Yüreklere acı salmamak, bayram sevincimize gölge düşürmemek için hep birlikte lütfen daha dikkatli, olalım. Kurban Bayramının kalplerimize huzur, ülkemize esenlik, dünyamıza barış getirmesi diliyorum. Bayramın sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde geçmesini temenni ediyorum. Bayramınız Mübarek Olsun”

