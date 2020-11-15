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“Türkiye emin adımlarla yoluna devam ediyor”

Bayat’ta düzenlenen açılış töreninde konuşan AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin emin adımlarla yoluna devam ettiğini söyledi.

Bayat 15.11.2020, 18:49 15.11.2020, 18:50
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“Türkiye emin adımlarla yoluna devam ediyor”

Türkiye’nin dünya lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde mazlumların umudu olduğuna dikkat çeken milletvekili Erol Kavuncu, hem sahada hem masa da destanlar yazıldığını söyledi.

Sadece siyasi başarılar değil Libya’dan Azerbaycan’a kadar elde edilen tüm zaferlerin kazanımların altında cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasının olduğunu anlatan Kavuncu, “Geçtiğimiz yıllarda dünyayı etkileyen ekonomik darboğaz, bugün yaşanan virüs salgınında dünyadaki tüm yatırımların dururken, dip yaparken ülkemiz kendi İHA’sını, SİHA’sını yaparak savunma sanayi başta olmak üzere bir çok alanda önemli başarılara imza attı. Cumhurbaşkanımızın girişimleri ve gayretleri ile yer altındaki enerji kaynakları gün yüzüne çıkarılarak bu alandaki makus talihimize de son verildi. Karadeniz’de dünyanın en önemli doğalgaz yataklarından birisi keşfedildi. Kanuni gemimiz Karadeniz’e geçti. Artık Karadeniz’de Kanuni devri başladı. Yeni Türkiye cumburbaşkanımızın liderliğinde emin adımlarla yoluna devam ediyor” diye konuştu. (İHA)

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