Türbelere çevre düzenlemesi

Belediye tarafından şehir insanının yağmur duasını ve ibadet alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla Asma Tepesi Türbe Mevki alanındaki çalışmalarla birlikte Bayat Belediyesi Zabıta Komiserliği’nce yürütülen çalışmalar kapsamında ibadet alanı düzenlenmesi, ağaçlandırma çalışması, bay-bayan lavabosu, Asma Türbesi tadilatı ve yol çalışmaları yapılması geçtiğimiz yıllarda tamamlanmıştı.

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, ilçeye 3 kilometre mesafedeki Asma Tepesi Türbesi mevkiinde tepenin en yüksek yerinde bulunan yağmur duası alanında çevre düzenlemesi ile birlikte yeni ağaçlandırma çalışmalarını geçen yıllarda tamamladıklarını hatırlattı.

Başkan Ünlü: “Tüm Mahallelerimizin her yıl Asma Tepesi namazgâha gelerek yağmur duasının yaptığını, namazgâh yerinin düzensiz ve yetersiz kalmasından geçtiğimiz yıllarda çalışmaları tamamladık. Çevre düzenlemelerinin yanı sıra, ağaçlandırma, çim ekme, bay-bayan lavabosu, türbe tadilatı ve yol çalışmaları ile devam ederek halkımızın hizmetine sunduk. Bu arada bakım gereken türbelerimize gerekli bakımları ve çevre düzenlemelerini yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla türbelerimizi tertemiz bir şekilde gün yüzüne çıkarmış olduk” diye konuştu.

(Bülent USLU)