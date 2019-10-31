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Traktör takla attı

Çorum’da bir traktörün takla atması sonucu iki kişi yaralandı.

Traktör takla attı

Çorum’da bir traktörün takla atması sonucu iki kişi yaralandı.

31 Ekim 2019 Perşembe 01:30
Traktör takla attı

Alınan bilgiye göre olay Bayat’ın Kunduzlu Köyü Yayla mevkiinde önceki gün sabah saatlerinde meydana geldi. Sürücülüğünü S.B (22) isimli gencin yaptığı traktör takla atarak kaza geçirdi. Kazada traktör sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan E.K (44) yaralandı. Yaralılar Bayat Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından ise Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Emre URAL)

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