TKDK’dan Başkan Ünlü’ye ziyaret

Beraberinde Bayat İlçe Tarım Müdürü Uğur Arslan ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette ilçe ilye ilgili bilgi alışverişinde de bulunan TKDK Çorum İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer, yatırım konuları hakkında görüşmelerde bulundu.

Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, “TKDK Çorum İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer ve Bayat İlçe Tarım Müdürü Uğur Arslan’a, nazik ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyoruz. İlçemizde bitkisel ürünlerin çeşitlendirilmesi, bitkisel ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması, kırsal turizm ve benzer konularda projeleri hayata geçirmeyi amaçlıyoruz” dedi. (Haber Merkezi)