Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 15°
kapalı
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
105581
ALTIN
330.109
DOLAR
6.1183
STERLİN
8.0476
EURO
6.9899

TKDK desteğiyle AB standartlarında süt üretim çiftliği kurdu

Çorum’un Bayat ilçesinde veterinerlik yapan Fehmi Kızmaz, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı hibe desteğiyle AB standartlarında süt üretim çiftliği kurdu. 

TKDK desteğiyle AB standartlarında süt üretim çiftliği kurdu

Çorum’un Bayat ilçesinde veterinerlik yapan Fehmi Kızmaz, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı hibe desteğiyle AB standartlarında süt üretim çiftliği kurdu. 

07 Mart 2020 Cumartesi 14:39
TKDK desteğiyle AB standartlarında süt üretim çiftliği kurdu

46 büyükbaş sağmal hayvan kapasiteli süt üretim çiftliği kuran Veteriner hekim Fehmi Kızmaz, hem mesleğini modern şartlar altında icra etmenin hem de üretim yaparak ekonomiye katkı sağlamanın mutluluğunu bir arada yaşadığını söyledi. 
Daha önce 10 başlık eski bir işletmesinin bulunduğunu dile getiren Kızmaz, “Yenilemeyi ve büyütmeyi düşünürken TKDK’nın ilçemizde yaptığı tanıtım toplantısında desteklerinden haberdar oldum.Bunun üzerine proje hazırladım. Kabul edilmesiyle birlikte yatırımımı hızla tamamlayarak işletmeyi faaliyete geçirdim. 590 bin TL’lik yatırımıma 325 bin TL hibe aldım. Bugün sağmal hayvan durakları, genç hayvan padokları, gezinti alanları, doğum bölmeleri, sağım odası, süt depolama tankı, veteriner hekim odası, gübre çukuru, silaj çukuru, dezenfektan havuzu, yem deposundan oluşan AB standartlarındaki işletmemde günde bir ton süt üretiyorum. Sütün yanında ihtiyaç fazlası olan dana, düve ve reforme hayvanların da satışını yapıyorum. Hastalıktan ari işletme sertifikasına da sahip olan işletmemde, modern makine ekipmanlar sayesinde bütün işleri iki çalışanımla birlikte yürütüyorum” dedi. 
TKDK’nın Çorum’daki ilk yatırımcılarından olduğunu dile getiren Kızmaz, “Bizden sonra da birçok yatırıma ve yatırımcıya destek verildi. Devletimizin politikaları gereği bundan sonra da verilmeye devam edecek. TKDK’nın tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarıyla, hayat bulan yatırımlara yönelik haberlerini basından ve sosyal medyadan büyük bir dikkatle ve gururla takip ediyorum. TKDK, son yıllarda proje hazırlığı ve uygulama aşamalarında, yatırımcılar lehine birçok kolaylaştırıcı değişikler yaptı. Özellikle meslektaşlarım başta olmak üzere tarım ve hayvancılıkla ilgilenen tüm kesimlerin bu desteklerden istifade etmelerini arzuluyor ve tavsiye ediyorum. Ülkemiz tarımı ve hayvancılığı bu desteklerle daha da gelişecek ve yol alacak diye düşünüyorum” dedi. 

Son Güncelleme: 07.03.2020 19:33
İlgili Haberler
Jandarma’dan kaçak balık avcılarına operasyon
Jandarma’dan kaçak balık avcılarına operasyon
Başkan Ünlü, itfaiye ve atölyeleri denetledi
Başkan Ünlü, itfaiye ve atölyeleri denetledi
Bayatlılardan “Bahar Kalkanı Harekatı”na destek yürüyüşü
Bayatlılardan “Bahar Kalkanı Harekatı”na destek yürüyüşü
Bayat Belediyesi’nden yoğun kar mücadelesi
Bayat Belediyesi’nden yoğun kar mücadelesi
Kaymakam muhtarlarla buluştu
Kaymakam muhtarlarla buluştu
Öğrencilerden “Ahde Vefa” etkinliği
Öğrencilerden “Ahde Vefa” etkinliği

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim