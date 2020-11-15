“Tımarlı projesi bitmeden Bayatlılar hazırlık yapsın”

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Tımarlı projesinin bölgeye çok büyük girdilerinin olacağına vurgu yaparak, “Bayat’ın en büyük gelir kaynaklarından birisi olacak Tımarlı Sulama projesi tamamlandığında ilçemize büyük gelir sağlayacak. Proje bitmeden Bayatlılar buna hazırlık yapmalı” dedi. Tımarlı projesi bittiğinde Bayatlıların hayat standartlarının yükseleceğini kaydeden Kaya, “Kunduzlu içme suyu projesi isale hattı ve arıtması ihalesi 8 Aralık’ta tamamlanarak hemşehrilemizin hizmetine sunacağız. Çayköy ve Akseki göletlerini yaparak sulu tarımda Bayat’ı en ileri noktaya getireceğiz” ifadelerini kullandı. (İHA)