Tarlalara dadanan hırsızlar isyan ettirdi
Çorum’da tarımsal sulama yapılan tarlalara dadanan hırsız veya hırsızlar, çiftçileri isyan ettirdi.
Bayat 22.06.2022, 19:27
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Merkeze bağlı Ömerbey köyünde üst üste tarladan kablo hırsızlığı yaşanıyor. Tarımsal sulama yapılan tarlalar için kurulan kuyuların elektrik trafolarından yapılan bakır tel hırsızlığı çiftçileri isyan noktasına getirdi.
Köyde yaşanan hırsızlık olayları nedeniyle çiftçilerin soğan, patates, sarımsak, ayçiçeği üretimleri ise durdu.
BİR HAFTADA 2. KEZ OLDU
Merkez Ömerbey köyüne dadanan hırsızlar bir hafta içinde iki kez trafolardan kablo hırsızlığı yaptı.
Çiftçiler Jandarma'ya ve Emniyet'e yetkililerine seslenerek, "Hırsızlardan bıktık artık bir çözüm bekliyoruz" ifadesini kullandılar.
(Haber Merkezi)
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