Tarlalara dadanan hırsızlar isyan ettirdi

Merkeze bağlı Ömerbey köyünde üst üste tarladan kablo hırsızlığı yaşanıyor. Tarımsal sulama yapılan tarlalar için kurulan kuyuların elektrik trafolarından yapılan bakır tel hırsızlığı çiftçileri isyan noktasına getirdi.

Köyde yaşanan hırsızlık olayları nedeniyle çiftçilerin soğan, patates, sarımsak, ayçiçeği üretimleri ise durdu.

BİR HAFTADA 2. KEZ OLDU

Merkez Ömerbey köyüne dadanan hırsızlar bir hafta içinde iki kez trafolardan kablo hırsızlığı yaptı.

Çiftçiler Jandarma'ya ve Emniyet'e yetkililerine seslenerek, "Hırsızlardan bıktık artık bir çözüm bekliyoruz" ifadesini kullandılar.



(Haber Merkezi)

