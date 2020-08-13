Tahtasız’dan acılı aileye başsağlığı

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, olayın ardından Bayat İlçesi’ne giderek hem incelemeler yaptı, hem de ilçe halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Edinilen bilgiye göre; Bayat İlçesi’nin Yatukçu Mahallesi’nde bulunan bir evde, tavuk kümesini temizlemek amacıyla ateşle tütsüleme yapıldı. Bu sırada çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Kısa sürede büyüyen yangın, yan evlere de sıçradı. Uzun uğraşlar sonucunda söndürülen yangında 5 kişi hayatını kaybetti.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız da yangının ardından olay yerine giderek başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bayat Kaymakamı Mustafa Çelik, itfaiye ekipleri ve vatandaşlarla görüşerek olay hakkında bilgi alan Tahtasız, cenaze sahiplerinin acısını paylaştı.

Mehmet Tahtasız’a ziyaret ve incelemesi sırasında; parti yöneticilerinden Duran Arslan, Ferda Suiçmez, Meftun Karatepe, Metin Hıdır ve Cafer Aşkın da eşlik etti.

(Haber Merkezi)