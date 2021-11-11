Su kuyusuna düşen “koyun” kurtarıldı
Bayat 11.11.2021, 19:28
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Çorum’un Bayat İlçesi Saray Köyü’nde boş su kuyusuna düşen koyun kurtarıldı.
Olay Bayat İlçesi Saray Köyü’nde geçtiğimiz gün meydana geldi. Boş su kuyusuna bir koyunun düştüğünü gören vatandaşlar durumu hemen Bayat İtfaiyesine bildirdi.
Olay yerine gelen Bayat İtfaiye Müdürlüğü ekipleri koyunu düştüğü kuyudan kurtardı. Koyun sahibine teslim edildi.
(Haber Merkezi)
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