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Soma’da şehit olan madencilere anma

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 günü yaşanan maden faciasında şehit olan 301 madenci rahmetle anıldı.

14 Mayıs 2020 Perşembe 19:03
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Soma’da şehit olan madencilere anma

Maden şehitleri, ölümünün 6. yıldönümünde dualarla yad edildi. Faciada hayatını kaybeden Çorum’un Dodurga İlçesi nüfusuna kayıtlı Ramazan Çatar ve Ahmet Erol da Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın tarafından anıldı. Dodurgalı işçileri unutmayan Başkan Aydın, mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı ve dua okudu.

“Cumhuriyet tarihinin en büyük maden faciası” olarak kayıtlara geçen olayın 6'ncı yılında, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında bazı anma etkinlikleri düzenlendi.

Soma’da 2014 yılında yaşanan yangında 420 metre derinlik ve 3,5 kilometre uzunluğundaki galerilerin dumanla dolması nedeniyle 301 madenci şehit olmuş, 162 madenci ise kurtarılmıştı. Ülkeyi yasa boğan maden faciasında 486 işçi yaralanırken, 432 çocuk ise yetim kalmıştı.

(Haber Merkezi)

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