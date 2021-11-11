Sadık Memiş virüs kurbanı
Bayat 11.11.2021, 19:30
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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) eski Bayat İlçe Başkanı ve AK Parti eski Bayat İl Genel Meclis Üyesi Sadık Memiş hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre bir süre önce yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına yakalanan AK Parti eski İlçe Başkanı ve eski İl Genel Meclisi üyesi Sadık Memiş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bayat’ta Saray Pirinç firmasının sahibi olan Sadık Memiş’in cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçede son yolculuğuna uğurlandı.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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