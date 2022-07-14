Otomobil ile traktör çarpıştı 7 yaralı
Çorum’da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yedi kişi yaralandı.
Bayat 14.07.2022, 19:46
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Kaza dün gece saatlerinde Bayat ilçesi Lopa Köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Osman G.’nin kullandığı traktör ile Ferhat D.’nin kullandığı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücülerle birlikte Kezban G., Ayşe G., Ümit G., Eray K. ve Umut K., yaralandı. Kazanın ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bayat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan durumu ağır olan Ferhat D., Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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