Otomobil devrildi: 2 kişi ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre önceki gün akşam saatlerindeki kaza Çorum’un Bayat İlçesi Çerkeş köy yolunda meydana geldi. Kazada 74 yaşındaki Y.C. yönetimindeki otomobil seyir halinde iken virajı alamayarak şarampole devrildi.

Meydana gelen kazada araçta yolcu olarak bulunan İ.C.S. (70) ve V.K. (74) hayati tehlikesi olmayacak şekilde ağır yaralandı. Yaralı şahıslar Bayat Devlet Hastanesi’nde tedavilerinin yapılmasına müteakip ileri tetkik ve tedavi için Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısının talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)