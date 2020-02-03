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Öğrencilerden “Ahde Vefa” etkinliği

Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi Kız Pansiyonu’nda “Yurdumun Değerleri” isimli Proje hayata geçirildi.

Öğrencilerden “Ahde Vefa” etkinliği

Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi Kız Pansiyonu’nda “Yurdumun Değerleri” isimli Proje hayata geçirildi.

03 Şubat 2020 Pazartesi 19:28
Öğrencilerden “Ahde Vefa” etkinliği

Müdür Yardımcısı Hacer Patıraman rehberliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığı ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde 2015 Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan Prof. Dr. Aziz Sancar ile ilgili program yapıldı.

İyi ki Varsın Öğretmenim etkinliği ile de pansiyonda kalan kız öğrenciler hayatlarına etki etmiş, destek ve katkı sağlamış, kendisinin gelişimine anlamlı ve özel katkı yapan bir öğretmenine “Canıma Dokunana Teşekkür Mektubu” konulu mektup yazarak öğretmenlerine teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

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