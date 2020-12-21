Mustafa Demir vefat etti
Çorum'un Bayat İlçesi nüfusuna kayıtlı kasap Cafer'in oğlu Postacı Mustafa Demir hayatını kaybetti.
Bayat 21.12.2020, 19:53
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İskilip Belediyesi Basın Müdürü Atıf Boncuk’un teyzesinin oğlu olan Mustafa Demir, uzun süredir tedavi gördüğü amansız rahatsızlıktan kurtulamayarak hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi Bayat’ta Yatukcu Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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