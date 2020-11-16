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Milletvekili Kavuncu’dan esnaf ziyareti

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, esnaf ziyaretlerine devam ediyor. 

Bayat 16.11.2020, 16:08
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Milletvekili Kavuncu’dan esnaf ziyareti

Bayat ilçesinde esnaflarla buluşan milletvekili Erol Kavuncu, esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi. 
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle zor bir dönemden geçildiğini hatırlatan Kavuncu, “Devlet, millet el ele vererek inşallah bu zor günleri atlatacağız. Pandemi sürecinden olumsuz etkilenen vatandaşlarımız, esnaflarımız oldu. Ancak devletimiz tüm imkanlarını seferber ederek, bu zor zamanlarda hem vatandaşlarımızın hem de iş dünyamızın yanında olduğunu göstermiştir. Devlet millet içindir anlayışı ile hareket ediyoruz. Önümüzdeki süreçte de vatandaşımızın, esnafımızın, çiftçimizin ve tüccarımızın yanında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz. Millet olarak inşallah bu salgının üstesinden geleceğiz, ekonomimizi ve üretimimizi daha da güçlendireceğiz” dedi. 
Son günlerde dünya genelinde artış gösteren korona virüs vakalarına da dikkat çeken Kavuncu, bu süreçte maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması çağrısında bulundu. 
Miletvekili Kavuncu’ya, ziyaretlerde Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Balcıoğlu ve il genel meclis üyeleri eşlik etti. 

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