Milletvekili Ceylan, Bayat’ta bir engelliyi daha sevindirdi

Çorum’un Bayat İlçesi Yenişıhlar Köyü’nde ikamet eden Gazi Bayram Torun ve eşi Münire Torun, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a ulaşarak akülü araç talebinde bulundu.

Milletvekili Ceylan en kısa zamanda temin ettiği akülü aracı, Bayat AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Fatih Balcıoğlu ve İl Genel Meclis Üyesi Erdoğan Köroğlu aracılığıyla Torun ailesine teslim etti.

Bir engelli vatandaşı daha sevindirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Milletvekili Ceylan, “Torun ailesinin talebi olan akülü aracını teslim ederek hayr dualarına nail olduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde engelli vatandaşlarımıza yönelik eğitimden sağlığa, sosyal yardımdan bakım hizmetlerine, istihdamdan erişilebilirliğe kadar her alanda ve her koşulda engelli vatandaşlarımızın ve ailelerimizin yaşam standardını ve hayat kalitesini yükseltmek için 20 yıldır yaptığımız çalışmalarla Engelleri Birlikte Aştık. Bundan sonra da aynı düstur ve gayret ile yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Allah sizlere sağlık sıhhat afiyet içerisinde bir ömür sürmeyi nasip eylesin” dedi.

“Bir engelli vatandaşımızın daha engelsiz bir hayat sürebilmesine vesile olmaktan mutluluk duyuyoruz” diyen Ceylan, “Siz değerli kardeşlerimizden istediğimiz tek bir şey var. O da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan ve bizlerden hayr dualarınızı eksik etmeyin” diye konuştu.

Akülü araca kavuşan Gazi Bayram Torun, Ceylan’a ve Cumhurbaşkanına dua etti.

(Haber Merkezi)

