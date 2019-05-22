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Mezarlıklar bayrama hazır

Bayat Belediyesi tarafından yapılan açıklamada bahar aylarının başlamasıyla birlikte ekiplerin ilçe genelinde bahar temizliğine başladığı belirtildi. Mart ve Nisan ayları itibariyle belediyenin çalışmalarını aralıksız devam ettirdiğinin kaydedildiği açıklamada ilçede bulunan ağaçların budama, bakım ve sulama işlerinin tamamlandığı, ilçenin çeşitli mahallelerinde kış şartlarında bozulan yollardaki kilitli parke taş tamiri, mezarlık düzenleme, park bakım ve onarım çalışmalarının hummalı bir şekilde devam ettirildiği ifade edildi.

Mezarlıklar bayrama hazır

Bayat Belediyesi tarafından yapılan açıklamada bahar aylarının başlamasıyla birlikte ekiplerin ilçe genelinde bahar temizliğine başladığı belirtildi. Mart ve Nisan ayları itibariyle belediyenin çalışmalarını aralıksız devam ettirdiğinin kaydedildiği açıklamada ilçede bulunan ağaçların budama, bakım ve sulama işlerinin tamamlandığı, ilçenin çeşitli mahallelerinde kış şartlarında bozulan yollardaki kilitli parke taş tamiri, mezarlık düzenleme, park bakım ve onarım çalışmalarının hummalı bir şekilde devam ettirildiği ifade edildi.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 01:17
Mezarlıklar bayrama hazır

Mayıs Ayı başlangıcı ile beraber ilçe parklarındaki ağaç budama ve çevre temizliği çalışmalarına başlanıldığının belirtildiği açıklamada, Park ve Bahçeler kapsamında çiçek dikme, çim ekme ve ot biçme çalışmalarının tamamlandığı, Tepebayat Mahallesi ve Yatukcu Mahallesi mezarlığının ot biçme, ağaç budama, çalı temizliği, tel örgü tamiri, kapı ve direk boyama çalışmalarının tamamlandığı belirtildi. Dere Mahalle, Kayabaşı mezarlığında ot biçme, ağaç budama, çalı temizliği ve çevre düzenleme çalışmalarının devam ettirildiğinin ifade edildiği açıklamada tüm mahallelerin mezarlıklarının Ramazan Bayramından önce bakımdan geçirilerek temizleneceği anlatıldı.

Konuyla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, “İnsanların en hayırlısı, insanlara en fazla hizmet edendir” düsturu ile hizmete devam ettiklerini kaydetti. Bu doğrultuda, gece gündüz demeden imkânlar ölçüsünde su, yol, kanalizasyon ve çevre temizliği gibi hayati hizmetlerin devam ettirildiğini anlatan Ünlü, vatandaşların, her zaman hizmetin en iyisini ve en güzelini almayı hak ettiğini dile getirerek, “Amacımız halkımızı mağdur duruma düşürmeden hizmetin gerektiği noktayı belirleyip, derhal çalışmayı başlatmak. Gereken her yerde de bunu zaten yapıyoruz. Biz belediye olarak her zaman ifade ettiğim gibi vatandaş odaklı belediyecilik anlayışıyla çalışıyor, halkımızın talepleri doğrultusunda, onlarla istişare içerisinde hizmet veriyoruz” diye konuştu.(Haber Merkezi)

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