Liseli gençler Bayat'ı tanıdı

Adnan Özejder Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tarafından yürütülen “İlçemi Tanıyorum” projesi kapsamında Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü ziyaret edildi.

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, ziyaretle ilgili yapmış olduğu açıklamada “Bayat’ımızın tarihi, kültürü, gezilecek yerleri hakkında öğrencilerimize bilgiler verdik. İlçemiz gençlerinin ilçemizin tanıtımı için gösterdikleri çabadan dolayı kendilerine teşekkür ederim. “Bayat’ta Hayat Var” sloganıyla tüm vatandaşlarımızı ilçemize bekliyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

