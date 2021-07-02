Kuşçaçimen Yaylası turizme kazandırılacak

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Kuşçaçimen Yaylası’nda İskilip Orman İşletme Müdürü Bülent Kayadibi ile bir araya gelerek yapılması planlanan Kuşçaçimen Yaylası Projesi hakkında istişarede bulundu.

Kuşçaçimen Yaylası projesinin hayata geçmesiyle, Karatepe Ormanı’nın doğa turizminde bölgenin cazibe merkezi olabilmesi için önemli bir adım daha atılmış olacağını kaydeden Ünlü, “İskilip Orman İşletme Müdürümüz ile birlikte yaptığımız incelemeler ve istişare sonucunda Kuşçaçimen Yaylası’nı en iyi şekilde halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Bizden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Çorum Milletvekillerimiz Sayın Ahmet Sami Ceylan, Sayın Erol Kavuncu, Sayın Oğuzhan Kaya, Ak Parti Çorum İl Başkanımız Sayın Yusuf Ahlatcı, Çorum Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi, Giresun Valimiz Sayın Enver Ünlü ve DOKAP Başkanımız Sayın Hakan Gültekin'e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. (Haber Merkezi)