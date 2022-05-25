Kuşçaçimen Yaylası Bahar Şenliği coşkuyla kutlandı
Hitit Üniversitesi ve Bayat Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Bayat Bahar Şenliği kapsamında Hitit Üniversitesi Senato üyeleri ve üniversite öğrencileri, Karatepe Kuşçaçimen Yaylası’nda buluştu.
Bayat 25.05.2022, 19:27
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Bahar Şenliğine Vali Mustafa Çiftçi, Kaymakam Yunus Emre Bozkurtoğlu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Senato Üyeleri, Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, İl Genel Meclis Üyeleri, AK Parti Bayat İlçe Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve üniversite öğrencileri katıldı.
(Haber Merkezi)
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