Kurt Dede Türbesi’ne çevre düzenlemesi 

Bayat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliğince yürütülen çalışmalar kapsamında Yatukcu Mahallesinde bulunan Kurt Dede Türbesi tadilatı ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Bayat’ın ibadethane ve kültürel değerlerine sahip çıktıklarını ifade eden Bayat Belediyesi Başkanı Ekrem Ünlü; “Yürütülen çalışmalar kapsamında yol bordür çalışması, ağaçlandırma ve çiçek dikim çalışmaları yapılması planlanmaktadır. Her yıl düzenli olarak ilçemizde bulunan ibadet alanları ve türbelerin bakım ve tadilat çalışmaları yapılmaktadır.

Halkımız için önemi olan değerleri önemsiyor ve sahip çıkıyoruz. İlçemizde bulunan ve bakım gereken türbelerimize gerekli bakımları ve çevre düzenlemelerini yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla türbelerimizi tertemiz bir şekilde gün yüzüne çıkarmış oluyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)

