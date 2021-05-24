Küçük Umut yaşam mücadelesini kaybetti

Doğduğu günden bu yana hastalıklarla mücadele eden minik Umut, bugün hayata gözlerini yumdu.

Çorum’un Bayat ilçesine bağlı Kunduzlu köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Umut’un vefatı hem ailesini hem de köy halkını yasa boğdu. 6 yıl boyunca hayatın yükünü minik bedeninde taşıyan Umut, Bayat Kunduzlu köyünde toprağa verildi.

ÇORUM HABER, minik Umut’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

