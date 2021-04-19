Koronaya yenik düştü

Vaka artışının bir türlü engellenemediği ülkemizde kovid-19 can almaya devam ediyor.

Aslen Bayatlı olan İstanbul’da ikamet eden Salim Safran da yakalandığı koronavirüs sonucu hayatını kaybetti.

Bayat Sağbazar Köyü nüfusuna kayıtlı olup İstanbul Esenyurt'ta ikamet etmekte olan; merhum Basri Safran'ın oğlu, Ali Safran’ın kardeşi Salim Safran (60) yakalanmış olduğu rahatsızlıktan kurtulamayıp tedavi görmekte olduğu hastanede vefat etti.

Merhumun cenazesi bugün öğle namazına müteakip Ankara'nın Pursaklar İlçesi mezarlığında toprağa verilecek. (Haber Merkezi)