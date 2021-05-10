Koronavirüse bir kurban daha

Çorum’un Bayat İlçesi Evci Köyü nüfusuna kayıtlı olan ve Ankara'da ikamet eden Mehmet Kaya isimli kişi de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

Bayat’ın Yatukcu Mahallesi sakinlerinden Ahmet Kaya'nın oğlu, Ali, Doğan, Mustafa ve Ömer Kaya'nın kardeşleri olan Mehmet Kaya, yakalandığı Covid-19 virüsü sonucu vefat etti. Mehmet Kaya'nın cenazesi Ankara Yenikent'te toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Yusuf ÇINAR)

