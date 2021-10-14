Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu

Edinilen Bilgiye göre kaza önceki gün ilimiz Bayat ilçesine bağlı İmamoğlu Köyü yolunda meydana geldi.

Kazada M.F yönetimindeki 19 FK 051 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, şarampole uçan aracı Bayat Belediyesi ekipleri bulunduğu yerden kurtardı.

(Haber Merkezi)

