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Kömürlükte mahsur kalan küçük köpeği zabıta kurtardı

Bayat’ta kullanılmayan evin kömürlük kısmında mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı.

Bayat 27.06.2021, 19:41
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Kömürlükte mahsur kalan küçük köpeği zabıta kurtardı

Olay, önceki gün Bayat Yeni Mahalle Keskinler Sokak’ta kullanılmayan evin kömürlük kısmında meydana geldi. Yavru köpek evde mahsur kaldı.
Mahsur kalan yavru köpek vatandaşların ihbarı üzerine kaldığı yerden Bayat Belediyesi zabıta ekiplerince yapılan kurtarma çalışmasıyla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.
(Haber Merkezi)
 

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