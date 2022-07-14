Komşu şiddeti! Yaşlı kadını hastanelik ettiler
Çorum’un Bayat ilçesinde komşuları tarafından fiziksel saldırıya uğrayarak darp edilen 57 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı.
Bayat 14.07.2022, 19:50
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Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Bölbören Köyü’nde yaşayan 57 yaşında ki Şehri Elçin, evinin bahçesinde, komşuları Erdal E.(50) ile annesi Hanife E.(70)’in fiziksel saldırısına uğradı. Yüzüne ve vücuduna aldığı darbelerle yaralanan yaşlı kadın yakınları tarafından Bayat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede müdahalesi yapılan Elçin, İskilip Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Elçin ailesinin yaşanan darp olayı ile ilgili müracaatta bulundukları belirtildi.
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