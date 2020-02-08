Kaymakam muhtarlarla buluştu

Kaymakam Mustafa Çelik’in başkanlığında düzenlenen toplantıya; İlçe Kaymakamı yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ve temsilcileri ile Köy ve Mahalle Muhtarları katıldı. Toplantıda, vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak adına ilçe genelinde alınan asayiş ve güvenlik tedbirlerine ilişkin değerlendirmeler ile köy muhtarlarımızın köy halkı ile ilçemizdeki kamu kurum ve kuruluşları arasında köprü olması ve halkın bilinçlenmesi konularında görüşüldü.

Toplantıda ayrıca Bayat Orman İşletme Şefi Soner Özdemir ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Uğur Arslan katılımcılara bilgilendirme sunumu yaptı.

Muhtarların sorunları ile taleplerini de dinleyen Kaymakam Mustafa Çelik, sorunların çözümü noktasında ilgili tüm kurumların gereken hassasiyeti gösterdiğini ve koordineli bir şekilde çalışmaların devam edeceğini bundan sonra bu toplantıların her ay devam edeceğini ve bu toplantılarda iki kurumun katılımcılara bilgilendirme sunumu yapacağını ifade etti.

(Bülent USLU)