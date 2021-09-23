Kaya’dan Bayat ziyareti

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Bayat ilçesini ziyaret etti. Ziyaretlerinde ilçedeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Kaya, istek ve talepleri dinledi. Ardından Bayat Belediye Başkanlığını ziyaret ederek ilçede yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında istişarede bulunan Kaya, ilçeye yeni atanan Kaymakam Yunus Emre Bozkurtoğlu'na da hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

İlçe ziyaretinde son olarak toprağın suyla buluşmasını sağlayacak, bölgenin en büyük yatırımlarından biri olan Tımarlı Sulaması 2.Kısım çalışmalarını yerinde inceleyerek, ilçeden ayrıldı.

(Haber Merkezi)

