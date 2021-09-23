Kaya: “Hizmetlerimizi doğalgazla taçlandırıyoruz”

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Bayat İlçe Devlet Hastanesi yanında 13 bin metrekarelik bir alanda yapımına başlanılan ve tamamlanarak hizmete sunulan Millet Bahçesini ziyaret etti.

Çorum’un bir bütün olarak gördüklerini ve her ilçesi, her köyünün kendilerine iletilen talepleri ve projeleri değerlendirdiklerini söyleyen Kaya, Bayat ilçesine Millet Bahçesinin güzel bir görünüm kattığını ve vatandaşlar için sosyal alanlar oluşturduğunu dile getirdi. Kaya, Millet Bahçesinin içerisinde 1400 metre bisiklet yolu, 1250 metre yürüyüş yolu, 1400 metre koşu parkuru ve sosyal tesis alanı olan Millet Bahçesi’nin ilçeyi cazibe merkezi haline getirdiğini söyledi.

Milletvekili Kaya, programda yaptığı konuşmasında doğalgaz ile Bayat’taki yatırımların taçlanacağını söyleyerek, “Doğalgazın da Bayat'a ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Daha öncede bakanlıktan Millet Bahçesi için 1 milyon lira hibe desteğinin sağlandığını hatırlatan Milletvekili Kaya, yapılacak yatırımın Bayat’a hayırlı uğurlu olmasını temennisinde bulundu.

(Haber Merkezi)

