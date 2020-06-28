Karadeniz Birlik’ten Başkan Ünlü’ye ziyaret

Karadeniz Birlik Genel Sekreteri Bülent İnci ve Bayat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yıldırım ile birlikte gerçekleştirilen ziyarette ilçe ile ilgili bilgi alışverişinde bulunulurken yatırım konuları da dile getirildi.

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü de yaptığı açıklamada ilçede tarımsal ürünlerin çeşitlendirilmesi, ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması konularda projeleri hayata geçirmeyi amaçladıklarını ifade etti. (Haber Merkezi)