İş kazası geçiren Çorumlu işçi kurtarılamadı 

Çorum'un Bayat ilçesi Karakaya köyü nüfusuna kayıtlı olan Ali Sarı, Ankara'nın Sincan ilçesinde ikamet ediyordu. 52 yaşındaki Ali Sarı, çalıştığı işyerinde geçirdiği iş kazası sonucu hayatını kaybetti.

Bayat Karakaya köyünden Veli Sarı'nın oğlu olan Ali Sarı’nın vefatı ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini derin bir üzüntüye sevk etti.

Ali Sarı’nın cenazesi, önceki gün ikindi namazını müteakip Sincan Cimşit Mezarlığına defnedilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Ömür SOYTEMİZ)

