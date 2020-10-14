İl Güvenlik ve Asayiş toplantısı Bayat’ta yapıldı

Toplantı öncesinde Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü’yü ziyaret eden Vali Çiftçi, burada Belediye çalışmaları hakkında Ünlü’den bilgi aldı.

Belediye ziyaretinin ardından Bayat Meslek Yüksekokulu toplantı salonunda İl Vali Mustafa Çiftçi’nin başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Uzunoğlu ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantının ardından Vali Mustafa Çiftçi ve beraberindekiler, Bayat Orman İşletme Şefliği Sosyal Tesislerini ve Bayat Belediyesi’ne ait kum ocağında sokak hayvanlarının bakımı ve tedavisi için hazırlanan yeni yeri inceledi.

Vali Mustafa Çiftçi, Bayat KGM 7. Bölge Müdürlüğü Yol Yapım Kontrol Şefliğini ziyaret ederek yapımı devam eden Bayat-Çankırı arasındaki yol çalışmaları hakkında bilgi aldıktan sonra Çorum’a döndü.

(Haber Merkezi)